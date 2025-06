Yamaha Tricity 125 | il tre ruote urbano diventa più smart nel 2025

Scopri il nuovo Yamaha Tricity 125, il tre ruote urbano che nel 2025 si reinventa per affrontare il traffico metropolitano con stile e intelligenza! Design rinnovato e strumentazione smart con navigazione turn-by-turn rendono ogni spostamento un’esperienza unica. A soli 4.699 euro, è la scelta perfetta per chi cerca comfort e sicurezza, mentre il mondo si muove verso una mobilità sempre più sostenibile. Sei pronto a scoprire la nuova era della urban mobility?

Non cambia molto, ma cambia in meglio: linee più attuali, una strumentazione capace di offrire la navigazione turn-by-turn e più comodità per chi si muove nel traffico con la sicurezza extra della terza ruota. Il tutto a un prezzo di 4.699 euro.

Leggi anche Yamaha TRICITY 125 2025: lo scooter a tre ruote perfetto per la mobilità urbana - Scopri il Yamaha Tricity 125 2025, lo scooter a tre ruote perfetto per la mobilità urbana. Con un design rinnovato, sicurezza avanzata e tecnologia moderna, garantisce comfort e stile in città.

