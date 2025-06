Xbox game pass | il gioco del giorno d’uscita che non puoi perderti tra due settimane

Preparati a vivere un'esperienza multiplayer senza precedenti! Tra due settimane, Xbox Game Pass accoglierà "FBC: Firebreak", il nuovo capolavoro di Remedy Entertainment. Questo gioco non è solo un lancio, ma un passo verso il futuro del gaming, dove le community si intrecciano in avventure mozzafiato. Non perderti l’occasione di essere tra i primi a esplorare un mondo che promette di cambiare le regole del gioco!

Il primo semestre del 2025 ha offerto una vasta gamma di nuovi titoli videoludici, tra cui spicca l’atteso rilascio di un gioco che promette di rivoluzionare il panorama multiplayer: FBC: Firebreak. Questo titolo, sviluppato da Remedy Entertainment, sarà disponibile in esclusiva sul servizio Xbox Game Pass fin dal primo giorno di lancio, previsto per il 17 giugno. La presenza di questa produzione nel catalogo del servizio rappresenta un’opportunità importante per gli appassionati di videogiochi e per coloro che desiderano esplorare un nuovo approccio al genere sparatutto in prima persona. fbc: firebreak, una nuova frontiera del multiplayer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Xbox game pass: il gioco del giorno d’uscita che non puoi perderti tra due settimane

Leggi anche DOOM: The Dark Ages è ora disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass - DOOM: The Dark Ages è ora disponibile su PS5, Xbox e PC, compreso Game Pass. Il DOOM Slayer torna in un prequel brutale della saga FPS, con nuove sfide e nemici.

