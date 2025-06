X Factor 2025 | la nuova giuria con Francesco Gabbani

X Factor Italia 2025 si rinnova! Con l’aggiunta di Francesco Gabbani, il talent show promette di essere più coinvolgente che mai. La nuova giuria non solo porterà freschezza, ma rappresenta anche un segnale chiaro: la musica italiana è in continua evoluzione. Questo cambiamento crea aspettative elevate e stimola artisti emergenti a dare il massimo. Siete pronti a scoprire nuove stelle? Non perdetevi questa emozionante avventura!

CARRARA – La nuova edizione di X Factor Italia si prepara a tornare con una giuria tutta da scoprire, pronta a stupire il pubblico e a guidare i talenti emergenti verso il successo. Dopo l’uscita di scena di Manuel Agnelli, uno dei volti storici del programma, il banco dei giudici si rinnova con l’arrivo di Francesco Gabbani, cantautore carrarese poliedrico e vincitore del Festival di Sanremo 2017. Accanto a lui, tre volti già noti nel talent show: Achille Lauro, giudice vincitore della scorsa edizione; Jake La Furia, rappresentante della scena rap italiana e Paola Iezzi, icona del pop che continua a distinguersi per sensibilità artistica ed equilibrio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

