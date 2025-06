WWE | R-Truth potrebbe aver rifiutato un’offerta al ribasso per il rinnovo

R-Truth, icona del wrestling, potrebbe aver detto “no” a un'offerta al ribasso per il rinnovo con la WWE, chiudendo così un capitolo epico della sua carriera. Questo episodio riaccende il dibattito su come le superstar siano trattate nell'industria dell'intrattenimento sportivo. La sua decisione non solo scuote il WWE Universe, ma segna anche un punto di riflessione su valori e riconoscimenti nel mondo del wrestling. Cosa riserverà il futuro a R-Truth?

In questi giorni sta tenendo banco la vicenda R-Truth. Il veterano lascerà la WWE dopo anni e anni di carriera e lo farà alla scadenza del suo contratto. Ad annunciarlo lui stesso tramite un post sui social che ha lasciato basito il WWE Universe. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sulla vicenda che forniscono una diversa ricostruzione dei fatti. La WWE avrebbe offerto un rinnovo al ribasso. Parlando durante il “The Coach & Bro Show”, Jonathan Coachman ha fornito ulteriori indiscrezioni sulla vicenda R-Truth. Secondo quanto riportato, una fonte vicina alle parti gli avrebbe riferito che la WWE avrebbe offerto un rinnovo contrattuale ad R-Truth, ma a cifre più basse rispetto a quelle che già percepiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: R-Truth potrebbe aver rifiutato un’offerta al ribasso per il rinnovo

Cosa riportano altre fonti

La WWE ha avanzato un’offerta ridicola ad R-Truth

