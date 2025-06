WWE | Nick Khan pronto a incassare in vendita azioni TKO per oltre 45 milioni di dollari

Nick Khan, presidente della WWE, sta per incassare oltre 45 milioni di dollari dalla vendita di azioni TKO. Questa manovra non solo evidenzia il crescente valore dell'industria dell'intrattenimento sportivo, ma riflette anche un trend più ampio: la fusione tra sport e intrattenimento sta attirando investimenti record. Un punto interessante? Con l'aumento degli sportivi come icone pop, il mercato continua a espandersi in modo esponenziale!

Il presidente della WWE, Nick Khan, si prepara a incassare una cifra importante. Secondo un nuovo documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Khan ha intenzione di vendere ben 28.557 azioni della TKO Group Holdings, con un guadagno stimato di circa 4,5 milioni di dollari. L'operazione rientra in un piano stabilito dalla regola 10b5-1, che consente agli insider aziendali di vendere azioni in una data futura seguendo un calendario predefinito. Questa regola serve a proteggere i dirigenti da eventuali accuse di insider trading. Sebbene il deposito non confermi che la vendita sia già avvenuta, indica chiaramente che Khan sta pianificando di liquidare una parte significativa delle sue azioni.

