WWE | Lo sponsor Slim Jim avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’addio di Vince McMahon

Vince McMahon ha detto addio alla WWE, e Slim Jim potrebbe aver avuto un ruolo cruciale in questo cambiamento epocale. Il suo allontanamento, dopo le pesanti accuse di Janel Grant, segna una nuova era per la federazione, ora sotto TKO. Questo evento non è solo un capitolo chiuso, ma rappresenta anche la crescente pressione per un’industria wrestling più etica e responsabile. Come evolverà ora il panorama? Le sorprese non sono finite!

Vince McMahon ha lasciato definitivamente la WWE nel gennaio 2024. Da allora il Chairman non ha più alcun ruolo all’interno della federazione oggi facente capo a TKO. Il suo addio è arrivato dopo essere stato travolto dallo scandalo a seguito della accuse mosse dalla ex dipendente Janel Grant. Ora, stando alle ultime notizie in merito, a determinare l’addio di Vince sarebbe stata la presa di posizione dello sponsor Slim Jim, legato alla WWE da una decennale partnership. Slim Jim minacciò di ritirarsi. Stando a quanto riportato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, l’addio di Vince McMahon sarebbe stato determinato dalla presa di posizione dello sponsor Slim Jim. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lo sponsor Slim Jim avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’addio di Vince McMahon

