WWE | La campionessa non si trattiene Lyra Valkyria aggredisce Becky Lynch

In un clima di crescente tensione, Lyra Valkyria ha scatenato il suo lato più agguerrito, aggredendo Becky Lynch durante RAW, proprio a ridosso di Money in the Bank. Questo episodio non solo segna un momento cruciale nella sua carriera, ma riflette il trend di rivalità sempre più accese nel wrestling moderno, dove le emozioni sono al centro dello spettacolo. La vera domanda è: chi avrà la meglio nell’imminente confronto? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

L’episodio di RAW del 2 giugno, è stato l’ultimo prima di Money in the Bank. Durante la seconda ora dello show, Lyra Valkyria ha avuto l’occasione di tenere un promo, in cui ha cercato di coinvolgere il pubblico in vista della sua prossima difesa titolata. Ha risposto subito alle parole di Becky, che poco prima aveva lanciato un messaggio dal backstage. THE MAN is #MITB ready this Saturday! pic.twitter.comVfF6anHygs — WWE (@WWE) June 3, 2025 Lyra ha detto che non aveva bisogno di ascoltare Becky, perché aveva già detto tutto ciò che serviva. Poi ha affermato che la caduta di Becky Lynch dovrebbe essere studiata, sottolineando che nessuno le ha fatto più male di lei ma che tutto questo ha solo risvegliato il lato di sé capace di batterla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La campionessa non si trattiene, Lyra Valkyria aggredisce Becky Lynch

