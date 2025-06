WWE | i fan infuriati ‘hijack’ i match di Raw dopo tagli deludenti

L’ultima puntata di Monday Night Raw ha scatenato l’ira dei fan, che hanno “hijackato” i match in segno di protesta per i recenti tagli. L’addio di R-Truth, un’icona del wrestling, ha amplificato il malcontento, rendendo evidente quanto sia fondamentale il legame tra wrestler e pubblico. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di insoddisfazione dei tifosi, sempre più attivi nel far sentire la propria voce. Cosa sta succedendo

le reazioni dei fan e l’addio di r-truth alla wwe. Una recente puntata di Monday Night Raw ha suscitato grande fermento tra gli appassionati di wrestling, a causa dell’annuncio della cessazione del contratto di Ron Killings, noto come R-Truth. La notizia si è diffusa rapidamente, scatenando un’ondata di commenti e manifestazioni di supporto durante le trasmissioni dal vivo. l’addio ufficiale e le reazioni sul ring. Nell’episodio trasmesso questa settimana, sono stati uditi numerosi striscioni e cori in favore del veterano, che ha debuttato nel mondo WWE nel 1999 e ha avuto una seconda fase della carriera iniziata nel 2008, durando complessivamente circa 17 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - WWE: i fan infuriati ‘hijack’ i match di Raw dopo tagli deludenti

Segui queste discussioni sui social

#RTruth rilasciato dalla #WWEnews/2025/06/r-truth-rilasciato-wwe/ Leggi la discussione

#KairiSane with a #rana on #RaquelRodrigues Not much time left for more #hurricanranas! On #WweRaw #Wwe #Raw #ElGrandeAmericano on #AJStyles Leggi la discussione