WWE | Altri licenziamenti in arrivo secondo Bryan Alvarez

Il mondo della WWE è in subbuglio, con licenziamenti che colpiscono nomi amati come R-Truth e Carlito. Secondo Bryan Alvarez, non siamo ancora alla fine: altri tagli potrebbero arrivare. Questo trend di sfoltimento del roster solleva interrogativi sul futuro della federazione e sulla gestione delle Superstar. I fan si chiedono: chi sarà il prossimo? Una situazione che riflette le sfide in un settore in continua evoluzione. Restate sintonizzati!

Negli ultimi giorni, i fan della WWE stanno vivendo un periodo piuttosto buio a causa del licenziamento di alcune Superstar molto amate: R-Truth, Carlito e, più recentemente, Sarah Logan. Tuttavia, sembra che potrebbero esserci altri tagli al roster in arrivo. Durante un intervento a Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha rivelato di aver ricevuto informazioni secondo cui altri licenziamenti potrebbero essere imminenti, sottolineando che quello di Sarah Logan potrebbe non essere l’ultimo. Alvarez ha espresso chiaramente il suo dispiacere per la situazione, dichiarando: “Non voglio che nessuno perda il lavoro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Altri licenziamenti in arrivo secondo Bryan Alvarez

Cosa riportano altre fonti

Will Ospreay ai licenziati WWE: Il livello qui ora è troppo alto, prima si facciano le ossa altrove; Ecco perchè la WWE ha licenziato Carlito e R-Truth; WWE: Triple H ha deciso personalmente i tagli di R-Truth e Carlito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Will Ospreay ai licenziati WWE: “Il livello qui ora è troppo alto, prima si facciano le ossa altrove”

Riporta zonawrestling.net: Ospreay avverte: prima di approdare in AEW bisogna dimostrare il proprio valore altrove In una recente intervista con JJRBTS, Will Ospreay ha espresso la sua opinione sull'arrivo di ex superstar WWE n ...

Per Blair Davenport Onlyfans in arrivo dopo il licenziamento in WWE

Secondo zonawrestling.net: due piattaforme – soprattutto la seconda – che non sono mai state viste di buon occhio dal management in WWE e che in passato hanno creato problemi a tante wrestler. Non nelle indies però, dove molte ...

Altre due Superstar salutano la WWE

Lo riporta spaziowrestling.it: Sono minuti veramente caldi in WWE, dopo i licenziamenti di Braun Strowman, Kayden Carter, Dakota Kai, Shayna Baszler, Katana Chance, sono arrivati altri due addii. Il prossimo grande show della WWE ...