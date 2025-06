World Masters Games a Taiwan | maestro Forsennato conquista l’argento in finale

A Taipei, il maestro Forsennato ha brillato conquistando l'argento ai World Masters Games 2025, un evento che celebra lo sport per tutte le età. Questa competizione non è solo una vetrina di talento, ma rappresenta anche un trend crescente: la valorizzazione dell'attività sportiva tra gli adulti. La determinazione di atleti come Forsennato dimostra che non esistono limiti di età per perseguire i propri sogni. E tu, sei pronto a scoprire il tuo potenziale?

CASARANO – Si è conclusa in questi giorni a Taipei, la capitale di Taiwan, l'edizione 2025 dei World Masters Games, il campionato del mondo per le categorie master dove la compagine Italiana ha conquistato ottimi risultati. La manifestazione multisportiva internazionale ha visto gareggiare.

Leggi anche A 105 anni è medaglia d'oro: l'incredibile atleta protagonista ai World Masters Games - A 105 anni, il thailandese Sawang Janpram conquista l'oro ai World Masters Games di Taiwan, dimostrando che l'età è soltanto un numero.

Si legge su lecceprima.it: Ottimi risultati ottenuti per il karate italiano nel campionato del mondo per le categorie master disputato a Taipei. Il tecnico e atleta della scuola Shotokan di Casarano ha ceduto solo per pochi dec ...

