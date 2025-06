Wmf 3 giorni per costruire un domani condiviso inclusivo e sostenibile

Inizia il conto alla rovescia per Wmf, il festival che trasforma l'incertezza in opportunità! Per tre giorni, esperti e innovatori si riuniranno per plasmare un domani inclusivo e sostenibile, mettendo al centro l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. Un'occasione imperdibile per scoprire come la tecnologia possa diventare un alleato per affrontare le sfide attuali. Non perdere l’opportunità di essere parte attiva del cambiamento!

(Adnkronos) – Saranno tre giorni dedicati alla costruzione, all'immaginazione e all'azione condivisa per il futuro quelli di Wmf-We make future, la più grande fiera internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologie e l'Innovazione Digitale, che da domani fino al 6 giugno aprirà le porte. "In un tempo segnato da incertezze, conflitti e sfide globali che

