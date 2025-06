Wirtz l’uomo dei record | 150 milioni per essere il più pagato del calcio tedesco | parte l’asta

Florian Wirtz, il fenomeno classe 2003 del Bayer Leverkusen, ha fatto scattare un'asta da capogiro tra Liverpool e Bayern Monaco, con la famiglia che punta a un’offerta record di 150 milioni. In un calcio sempre più dominato da cifre stratosferiche, Wirtz rappresenta la nuova generazione di talenti che stanno trasformando il panorama europeo. Chi sarà pronto a scommettere su di lui? La rincorsa al futuro inizia ora!

Florian Wirtz, il talento ventiduenne del Bayer Leverkusen, è al centro di un'asta internazionale che potrebbe stabilire un nuovo record di uscita dalla Bundesliga.

