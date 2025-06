Wirtz l' uomo da 150 milioni | affare record per il talento tedesco a un passo dal Liverpool

Il mercato dei trasferimenti si infiamma con l'astro nascente Wirtz, valutato 150 milioni di euro. Il giovane talento tedesco ha rifiutato il Bayern per un sogno che si avvicina: il Liverpool. Un affare da record che segna una nuova era nel calcio europeo, con la Bundesliga pronta a perdere uno dei suoi gioielli. RiuscirĂ il Leverkusen a mantenere il suo tesoro o i Reds romperanno gli schemi?

Ha detto no al Bayern, è giĂ d’accordo con i Reds. Il Leverkusen però non scende dalla cifra richiesta. Storia di un gioiello su cui punta tutta la Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wirtz, l'uomo da 150 milioni: affare record per il talento tedesco a un passo dal Liverpool

Su questo argomento da altre fonti

Wirtz, l'uomo da 150 milioni: affare record per il talento tedesco a un passo dal Liverpool; Wirtz, il Liverpool beffa il Bayern: decisivo Slot; Bayern Monaco, sfumato Wirtz si cerca un'alternativa: pronto l'assalto a Eze; Liverpool rilancia con un'offerta da 130 milioni per la stella nascente Florian Wirtz. 🔗Ne parlano su altre fonti

Wirtz, l'uomo da 150 milioni: affare record per il talento tedesco a un passo dal Liverpool

gazzetta.it scrive: Ha detto no al Bayern, è già d’accordo con i Reds. Il Leverkusen però non scende dalla cifra richiesta. Storia di un gioiello su cui punta tutta la Germania ...

Offerta folle del Liverpool per Florian Wirtz: cosa hanno in mente i Reds?

Come scrive tag24.it: Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano tedesco Kicker e riprese dalla stampa britannica, il Liverpool avrebbe presentato un’offerta mostruosa al Bayer Leverkusen: 150 milioni di euro per il ...

Wirtz, prezzo folle

Scrive tuttojuve.com: Solo poche ore fa, i segnali erano già evidenti: Florian Wirtz potrebbe essere pronto a fare il grande salto nel calcio internazionale. Secondo le ultime informazioni il Bayern Monaco ...