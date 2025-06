WINDTRE down oggi problemi con la rete telefonica | perché non funziona e cosa sta succedendo

Oggi, molti utenti WINDTRE stanno vivendo disagi con la rete telefonica, iniziati intorno alle 11:32. Questo blackout evidenzia un problema comune nel settore delle telecomunicazioni, dove la richiesta di connessioni stabili è in costante aumento. Con una crescente dipendenza dalla tecnologia, un'interruzione come questa può avere ripercussioni su lavoro e vita quotidiana. Rimanere informati è essenziale: scopri cosa sta succedendo e come potrebbe influenzarti.

Problemi oggi per WINDTRE, la rete di telefonia non funziona. Il down è iniziato alle 11:32 con diversi picchi di segnalazioni. I clienti spiegano di non riuscire a connettersi a internet. 🔗 Leggi su Fanpage.it

