WindTre Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione

WindTre Business lancia una nuova piattaforma di comunicazione, rivoluzionando il modo di interagire con i clienti. In un mondo sempre più digitale e interconnesso, l'approccio "OPEN" segna un passo verso una comunicazione trasparente e orientata al cliente. Questo non è solo un servizio, ma una promessa di ascolto e soluzioni su misura, che rispecchia un trend crescente verso la personalizzazione nelle aziende. Scopri come questa innovazione può trasformare il tuo business!

ROMA – , un progetto strategico che pone al centro la fiducia di chi l’ha scelta e sottolinea il suo approccio “OPEN”, fatto di ascolto e di soluzioni concrete per ogni cliente. Con “OPEN”, WINDTRE Business mette in luce le sue caratteristiche distintive: “OPEN” significa aperti al cambiamento, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - WindTre Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione

Leggi anche Windtre business apre le porte all’innovazione - WINDTRE Business lancia la sua innovativa piattaforma “OPEN”, segnando un passo decisivo verso una comunicazione più trasparente e personalizzata.

Approfondimenti da altre fonti

WINDTRE Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione con FCB & Partners. Al centro l'approccio “OPEN” della company e la fiducia dei clienti; CoopVoce compie 18 anni dalla nascita: nell’ultimo anno novitĂ rete Vodafone, in futuro il 5G; Windtre business apre le porte all’innovazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

WindTre Business punta su FCB Partners per la nuova piattaforma di comunicazione “Open”

Lo riporta engage.it: La campagna pubblicitaria, che segna un ampliamento dell’incarico per l’agenzia, già attiva sul brand Very Mobile, è incentrata su uno spot on air sulle principali reti generaliste e canali DTT in chi ...

WindTre Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione

Si legge su lopinionista.it: ROMA - WindTre Business inaugura la nuova piattaforma di comunicazione, un progetto strategico che pone al centro la fiducia di chi l’ha scelta e ...

WindTre lancia la nuova piattaforma di comunicazione firmata Publicis Groupe

Da engage.it: “Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova piattaforma di comunicazione che mette al ... Direttore B2C Marketing & New Business di WindTre. I WindTre Store, diffusi in tutto il territorio nazionale, ...