Wilders va via crisi governo in Olanda

Il ritiro di Geert Wilders dal governo olandese segna un punto cruciale nel panorama politico europeo, evidenziando le crescenti tensioni legate all’immigrazione. In un’epoca in cui i partiti populisti stanno guadagnando terreno, la crisi in Olanda potrebbe essere il preludio a un effetto domino nelle nazioni vicine. Riflessioni su come le scelte politiche influenzino la stabilità e la coesione sociale sono più che mai attuali. Cosa ci riserverà il futuro?

10.40 Il leader olandese di estrema destra Wilders ha ritirato il suo partito dal governo, dopo una controversia sul tema dell'immigrazione, facendo crollare la coalizione alla guida dei Paesi Bassi. Il futuro del governo di destra guidato dall'indipendente Schoof, al potere da un anno, era già incerto. Il Pvv di Wilders aveva vinto le elezioni alla fine del 2023. La decisione potrebbe aprire la strada al voto anticipato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

