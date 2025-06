Wilders si ritira dalla coalizione di governo dei Paesi Bassi che non ha più la maggioranza

Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, ha ritirato il suo supporto dalla coalizione di governo olandese, segnando un momento cruciale in un panorama politico europeo sempre più instabile. Questo passo mette a rischio la stabilità del governo nei Paesi Bassi, rispecchiando un trend crescente di sfiducia verso le alleanze politiche tradizionali. In un contesto in cui il populismo avanza, l'Europa si interroga: quale sarà il futuro delle nostre democrazie?

Il populista di estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito (Partito per la Libertà) dalla coalizione che guida il governo dei Paesi Bassi. Con lui, si sono ritirati anche tutti i ministri del suo partito. Ora l’esecutivo rischia di cadere. Wilders ha annunciato la sua decisione in un messaggio su X (ex Twitter), dopo un breve incontro in Parlamento con i leader degli altri partiti al governo. Geen handtekening voor onze asielplannen. Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord. PVV verlaat de coalitie. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025 L’esecutivo era in carica da meno di un anno, undici mesi in tutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Wilders si ritira dalla coalizione di governo dei Paesi Bassi, che non ha più la maggioranza

