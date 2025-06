Wilders fa crollare l’Olanda e l’Europa dei frugali | ora la lezione di stabilità arriva da Giorgia Meloni

L’Europa dei frugali è in crisi e l’Olanda di Wilders ne è l’emblema. Un tempo custodi del rigore, oggi si trovano a fronteggiare sfide interne che mettono in discussione la loro stabilità. In questo contesto, Giorgia Meloni emerge come una leader in grado di mostrare nuove strade, dimostrando che l’Italia può essere un faro di resilienza. La lezione? La stabilità non è solo questione di rigore, ma di visione.

Un tempo erano loro a impartire lezioni: i “ Paesi frugali ” del nord Europa, alfieri del rigore e della stabilità, che guardavano con sufficienza ai governi mediterranei, accusandoli di instabilità e spesa pubblica eccessiva. Oggi, invece, sono proprio quei Paesi a trovarsi in difficoltà, mentre l’ Italia, guidata da Giorgia Meloni, mostra una sorprendente tenuta politica. La crisi nei Paesi Bassi. Martedì 3 giugno, Geert Wilders, leader del Partij voor de Vrijheid (Pvv), ha annunciato il ritiro del suo partito dalla coalizione di governo nei Paesi Bassi, provocando la caduta dell’esecutivo guidato da Dick Schoof. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Wilders fa crollare l’Olanda e l’Europa dei frugali: ora la lezione di stabilità arriva da Giorgia Meloni

