Geert Wilders ha lasciato il governo dei Paesi Bassi in un clima di tensione sulle politiche d'asilo, in un momento in cui l'Europa si confronta con flussi migratori crescenti e una crescente pressione per riforme più severe. Questa mossa rivela non solo le fragilità della coalizione olandese ma anche un trend più ampio: la polarizzazione politica sull'immigrazione è ormai un tema cruciale nel dibattito europeo. Come evolverà il panorama politico?

Lunedì sera, durante il vertice di governo che doveva appianare le divergenze in tema di politiche d'asilo c'è stato un lungo battibecco tra il primo ministro Dick Schoof e gli altri leader della coalizione: PVV, VVD, NSC e BBB. Geert Wilders aveva chiesto una svolta restrittiva e ribadito che non era pronto a scostarsi troppo dal un piano in dieci punti con misure più severe in materia di asilo che aveva presentato alla maggioranza la settimana precedente. Qualcuno era pronto a trattare, qualcuno no. Soprattutto il premier olandese era contrario a una stretta sulle politiche d'asilo. E così Geert Wilders si è dato una notte di tempo per pensarci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Wilders è uscito dal governo dei Paesi Bassi

