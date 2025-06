Western Union | amplia in Italia il servizio di Digital Banking

Western Union fa un passo avanti nel mondo del digital banking in Italia, abilitando l'apertura di Iban italiani direttamente tramite la sua App. Questo servizio non solo semplifica le operazioni finanziarie quotidiane, ma si inserisce perfettamente nel trend crescente di digitalizzazione dei servizi bancari. È il momento giusto per esplorare le potenzialità delle app finanziarie e rendere la gestione del proprio denaro più immediata e accessibile! Non perdere l'occasione di scoprire come può cambiarti la vita!

(Adnkronos) – in collaborazione con Western Union – Western Union annuncia l'ampliamento dell'offerta di Digital Banking in Italia abilitando l'apertura di Iban italiani per i clienti che utilizzano l'App dedicata. Il nuovo servizio – si sottolinea in una nota – permette agli utenti dell'applicazione di Digital Banking di Western Union di effettuare pagamenti nazionali attraverso .

