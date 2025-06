Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Washington alza la voce nell'Indo-Pacifico, richiamando l'attenzione su una sfida che potrebbe ridefinire gli equilibri globali. Pete Hegseth avverte: la Cina è una minaccia imminente. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un crescente confronto geopolitico, dove alleanze e strategie sono più vitali che mai. Un punto interessante? La sicurezza della regione non è solo politica, ma influisce direttamente anche sulle economie locali. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Pete Hegseth è stato chiaro: la Cina rappresenta una minaccia “imminente” per l’Indo-Pacifico. Un allarme che il capo del Pentagono ha lanciato durante il suo intervento, sabato, allo Shangri-La Dialogue. “Qui nell’Indo-pacifico, il nostro futuro è legato”, ha detto agli astanti. “Condividiamo la vostra visione di pace e stabilità, di prosperità e sicurezza. E siamo qui per restare”, ha proseguito. “E in effetti, noi siamo qui stamattina, qualcun altro non c’è”, ha continuato, riferendosi al fatto che Pechino non ha inviato al forum il proprio ministro della Difesa. “Non c’è motivo di indorare la pillola. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Leggi anche La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca - La competizione tra Pechino e Washington per il dominio nel settore della ricerca scientifica è sempre più accesa, con le due superpotenze pronti a sfidarsi per l’innovazione e il progresso.

Cosa riportano altre fonti

Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico; La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca; Harvard, Pechino lancia la sfida: “Studenti stranieri? Venite a studiare da noi”; Cina: la strategia su Taiwan e la nuova architettura dell’Indo-Pacifico -. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Washington sfida Pechino nell’Indo-pacifico

Scrive informazione.it: «La minaccia posta dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente. Speriamo di no, ma potrebbe certamente esserlo». Pete Hegseth esordisce così, al suo primo Shangri-la… Leggi ...

Dazi, la tregua Usa-Cina sempre più in bilico. Pechino: “Da Washington restrizioni discriminatorie”

Segnala repubblica.it: La risposta del ministro del commercio cinese alle parole di Trump, che aveva accusato il Paese asiatico di violare gli accordi ...

La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca

Scrive ilfoglio.it: Si riaccende la polemica sulla profilazione razziale delle forze dell'ordine dopo le nuove dichiarazioni di Cottier. La premier: "Accuse vergognose". Il capo dello stato invita Pisani al Quirinale per ...