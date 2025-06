Wander Franco al via in Repubblica Dominicana il processo contro l’ex star del baseball

Il processo contro Wander Franco segna un capitolo oscuro nel mondo dello sport, evidenziando il crescente impegno nella lotta contro gli abusi. Mentre le stelle del baseball brillano, è fondamentale ricordare che anche i miti possono cadere. La giustizia si prepara a fare il suo corso e questo caso potrebbe influenzare non solo l'immagine dello sport, ma anche il dibattito sulla responsabilità degli atleti. Rimanete sintonizzati per sviluppi cruciali.

È iniziato nella Repubblica Dominicana il processo a carico di Wander Franco, ex star del baseball nel ruolo di interbase con i Tampa Bay Rays della Major League nordamericana, per un caso di presunti abusi sessuali su una ragazza di 14 anni. Durante la prima udienza, i pubblici ministeri hanno presentato le prove contro il 24enne, che rischia fino a 30 anni di carcere. Franco stava disputando una stagione da All-Star nel 2023 prima che le autorità dominicane iniziassero a indagare sulle accuse di aver avuto una relazione con una minorenne e di aver pagato migliaia di dollari alla madre per il suo consenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wander Franco, al via in Repubblica Dominicana il processo contro l’ex star del baseball

Tampa Bay Rays shortstop Wander Franco is scheduled to go to trial Monday in the Dominican Republic in a sexual abuse case involving a 14-year-old girl

