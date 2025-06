“Wanda Nara ha pianto a dirotto nel backstage Milly Carlucci costretta a intervenire” la rivelazione di Alberto Matano

Wanda Nara si è lasciata andare a un pianto incontenibile nel backstage di "Ballando con le Stelle", rivelando il peso delle emozioni non risolte legate al suo passato. Milly Carlucci ha dovuto intervenire per confortarla, un gesto che mette in luce l'intensità dei legami familiari e la vulnerabilità che spesso si cela dietro i riflettori. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante affrontare le proprie emozioni, anche in un mondo patinato come quello dello spettacolo.

A La Vita in Diretta Alberto Matano ha rivelato un retroscena inedito sulla partecipazione di Wanda Nara all'ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Il conduttore ha spiegato che, prima di entrare in scena, la showgirl ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto il filmato che riguardava l'ex marito Icardi e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

Segui queste discussioni sui social

Ich sterbe – Wanda #Wanda Leggi la discussione

Marvel United: Witching Hour - Scarlet Witch (Villain)#ScarletWitch #wanda #wandamaximoff#marvelunitedboardgame#marvelunitedavengers#marvelunited#xmenminiatures#cmongames#minipainting#cmonmarvel#minifigures#chibiminiatures#miniaturepaintin… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Wanda Nara ha pianto a dirotto nel backstage, Milly Carlucci costretta a intervenire”, la rivelazione di Alberto Matano

Secondo fanpage.it: Momento di difficoltà per Wanda Nara a Sognando ballando con le Stelle. Ospite dell'ultima puntata del 30 giugno, la showgirl ha pianto a dirotto nel backstage e la sua entrata in scena sarebbe stata ...

Momenti di tensione a Sognando Ballando: il pianto di Wanda Nara e l’intervento di Milly Carlucci

Segnala ecodelcinema.com: Durante la finale di "Sognando Ballando Con le Stelle", Wanda Nara ha pianto in backstage dopo aver visto un video dei suoi figli, richiedendo l'intervento della conduttrice Milly Carlucci.