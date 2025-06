Walter Biot in Appello confermata la condanna a 20 anni per spionaggio

La conferma della condanna a 20 anni per Walter Biot, capitano di fregata colpevole di spionaggio, riaccende i riflettori sulla crescente tensione tra Occidente e Russia. Questo caso non è solo una questione di giustizia, ma un campanello d'allarme sulle vulnerabilità della sicurezza nazionale. Chi protegge i nostri segreti? Riflessioni cruciali in un’epoca dove la fiducia può essere l'arma più potente o il tallone d'Achille.

I giudici della Corte d’Assise di Appello hanno confermato la condanna a 20 anni di carcere per Walter Biot, capitano di fregata arrestato nel 2021 e accusato di aver venduto per 5 mila euro dei documenti segreti a un funzionario russo. La sentenza di primo grado era stata emessa nel gennaio 2024 dopo l’inchiesta condotta dai magistrati Gianfederica Dito e Michele Prestipino. Biot è detenuto nel carcere di Velletri. La decisione è arrivata quasi otto mesi dopo quella della Cassazione, che nel procedimento militare ha confermato la condanna a 29 anni e due mesi. Allora è stato sottolineato che «le evidenze dimostrative» hanno portato a una sola interpretazione: «Tra Walter Biot e l’agente russo è intervenuto uno scambio, scheda SD versus denaro, all’interno della vettura di Biot» che è stata considerata come prova «in chiaro». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Walter Biot, in Appello confermata la condanna a 20 anni per spionaggio

La condanna a 20 anni per Walter Biot, il capitano di fregata colpevole di spionaggio per la Russia, getta un'ombra inquietante sulla sicurezza nazionale.

