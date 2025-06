Wafa 10 uccisi dai raid israeliani a Khan Younis

Questa mattina, dieci palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi dai raid israeliani a Khan Younis, un dramma che si inserisce in un contesto di crescente tensione nella Striscia di Gaza. La violenza continua a mietere vittime innocenti, richiamando l'attenzione della comunità internazionale sulla crisi umanitaria. Questo ennesimo episodio ci invita a riflettere su un tema cruciale: la protezione dei civili in conflitto. Un appello urgente per la pace.

Almeno dieci palestinesi sono stati uccisi dai raid israeliani nella Striscia di Gaza questa mattina, secondo l'agenzia di stampa Wafa citata dal Guardian. Tra le vittime, secondo quanto riportato, ci sono anche due bambini, uccisi in un attacco contro un'abitazione che ospitava sfollati a Khan Younis.

