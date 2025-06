Vuelle in cerca di sponsor dopo l' addio di Carpegna Prosciutto | sfide e strategie future

La Vuelle è alla ricerca di nuovi sponsor dopo l'addio della Carpegna Prosciutto, un momento cruciale che riflette una sfida più ampia nel mondo dello sport. In un contesto economico incerto, le squadre devono innovare e adattarsi per attirare investitori. La prossima strategia potrebbe rivelarsi decisiva: riuscirà la Vuelle a trasformare questa crisi in opportunità? Tieni d'occhio i prossimi sviluppi, perché ogni scelta può cambiare il destino!

Una situazione tutt'altro che facile quella che si trova in questo momento ad affrontare la Vuelle. Il primo di tutti i problemi è quello dello sponsor dopo l'addio della Carpegna Prosciutto. E poi sul tavolo ci sono altre questioni non secondarie. I vecchi contratti biennali firmati lo scorso anno ed anche qualche movimento sarebbe in corso sotto il profilo societario: in arrivo un amministratore delegato anche se non si capisce bene se con compiti solo 'amministrativi' o anche con competenze tecniche. Il presidente della società Andrea Valli, non solo parla poco in generale, ma aggiunge anche "che prima le cose si fanno e poi si comunicano, ma di idee in campo ce ne sono".