Voucher per i centri estivi le famiglie possono presentare domanda

Le famiglie possono finalmente respirare: è partita la possibilità di richiedere voucher per i centri estivi! Un aiuto concreto per sostenere le attività ludiche ed educative dei più piccoli, in un contesto dove il benessere dei giovani è sempre più al centro delle politiche sociali. Non perdere l’occasione di garantire ai tuoi figli un'estate ricca di esperienze indimenticabili e divertenti! Affrettati a presentare la domanda!

Le famiglie interessate possono già presentare richiesta per ottenere i contributi economici per l’iscrizione ai centri estivi dei bambini e delle bambine nella fascia di nido e di bambini e bambine e ragazzi e ragazze nella fascia 3-13 anni e fino a 17 anni in caso di disabilità. Sono online. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Voucher per i centri estivi, le famiglie possono presentare domanda

Leggi anche Bando unico per i centri estivi. Quest’anno sono più inclusivi . Già disponibili i voucher dedicati - Il bando unico per i centri estivi di quest'anno punta su una maggiore inclusività, grazie all'introduzione di voucher dedicati.

