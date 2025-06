Voto o astensione? Il Referendum decolla o resta a terra

Il prossimo referendum si avvicina e con esso una domanda cruciale: voto o astensione? Questo è il momento ideale per riflettere sull'importanza della partecipazione attiva dei cittadini. Ogni voto, “Sì” o “No”, può scrivere il futuro legislativo del Paese. Mentre l’ombra dell’astensione si allunga, è fondamentale considerare come la nostra voce possa plasmare le leggi che governano la vita quotidiana. Non lasciare che altri decidano per te!

L'ombra dell'astensione si allunga sul prossimo referendum: l'Italia valuta se considerarla un'opportunità o un'occasione persa? Quando un cittadino sceglie di votare "Sì" o "No" in un referendum abrogativo in Italia, sta esercitando attivamente il suo diritto di influenzare una legge esistente. Il voto "Sì" mira ad abrogare, cioè ad annullare, la legge o parte di essa che è oggetto del quesito referendario. Il voto "No", al contrario, esprime la volontà di mantenere la legge in vigore così com'è. Indipendentemente dalla posizione, recarsi alle urne e esprimere un voto valido significa partecipare attivamente alla decisione sul futuro di quella normativa.

Leggi anche D’Alema: “Voto 5 sì, chiedere l’astensione è da democrazia malata” - Massimo D'Alema, ex presidente del consiglio, ha espresso il suo decisivo sostegno al referendum, dichiarando: "Voterò cinque sì".

Il voto è un dovere civico. Grave scorrettezza per le cariche costituzionali l'invito all'astensione. Il voto nel referendum, secondo la disciplina dell'art. 48 Cost., è oltre che

