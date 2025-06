Voragine a Monza | la strada chiusa quasi un mese per lavori

A Monza, una voragine ha messo in ginocchio la viabilità cittadina, chiudendo Viale Sicilia per quasi un mese. Questa situazione non è solo un problema locale, ma riflette una tendenza preoccupante: l’invecchiamento delle infrastrutture. I lavori di BrianzAcque promettono di ristabilire l’ordine, ma mentre attendiamo, ci chiediamo: come possono le città prevenire tali crisi? La risposta potrebbe risiedere in investimenti più mirati e programmati.

Si preannunciano lunghi i lavori per la sistemazione della voragine che si è aperta il 30 maggio a Monza, in viale Sicilia all’altezza della rotonda con intersezione in via Tiepolo. Come cambia la viabilità I tecnici di BrianzAcque sono intervenuti immediatamente, ma i lavori per risolvere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Voragine a Monza: la strada chiusa quasi un mese per lavori

Leggi anche Si apre una voragine a Monza, operai al lavoro - Una voragine si è aperta improvvisamente nel centro di Monza, creando timori tra i residenti e gli operai sul posto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Voragine in mezzo alla strada: viale Campania chiuso sino a fine marzo

Lo riporta ilgiorno.it: Monza, 6 gennaio 2023 – Si fanno lunghe le cose in viale Campania. La grande arteria di passaggio ai confini Sud di Monza resterà chiusa per un bel pezzo al traffico. Il cedimento strutturale ...

Monza, paura in via Correggio: si apre una voragine, strada transennata

Riporta mbnews.it: Monza, voragine in via Correggio: primi interventi Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Il tratto di strada è stato transennato.“Considerando che qui ...

Voragine a Monza: traffico deviato e intervento lampo di Brianza Acque

Segnala mbnews.it: Una voragine improvvisa ha creato momenti di apprensione questa sera, giovedì 29 maggio, a Monza, in viale Sicilia, all’altezza dell’incrocio con via Correggio, nei pressi della rotonda.