Von der Leyen | UE prepara 18mo pacchetto di sanzioni contro Russia

L'Unione Europea è pronta a scatenare il suo 18mo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando dritta alle entrate energetiche. Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di una risposta unita e decisa, in un contesto globale dove le dinamiche energetiche si fanno sempre più cruciali. Questa iniziativa non è solo una questione politica, ma un passo fondamentale per garantire la sicurezza energetica dell'Europa. Scopri perché potrebbe cambiare le carte in tavola!

L’Unione Europea (UE) sta preparando il suo 18mo pacchetto di sanzioni “dure” contro le entrate energetiche della Russia, ha dichiarato ieri la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623946262394622025-06-03von-der-leyen-ue-prepara-18mo-pacchetto-di-sanzioni-contro-russia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Von der Leyen: UE prepara 18mo pacchetto di sanzioni contro Russia

