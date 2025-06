Von der Leyen | 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Ursula von der Leyen lancia il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando dritto a un obiettivo cruciale: il cessate il fuoco e il dialogo. In un contesto internazionale sempre più instabile, la Presidente dell’UE sottolinea l'importanza di riportare Mosca al tavolo dei negoziati. Ma quali saranno le conseguenze per l’Europa? Scopri come queste misure possono influenzare la nostra sicurezza e economia nel lungo termine.

La Presidente ha chiarito l'obiettivo: abbiamo bisogno di un vero cessate il fuoco, abbiamo bisogno della Russia al tavolo dei negoziati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia”

