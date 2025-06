Volley i convocati dell’Italia per la Nations League | Giannelli guida gli azzurri in Canada assenti alcuni big

La Nazionale Italiana di volley si prepara a scendere in campo nella Nations League, con Giannelli al timone. Nonostante l'assenza di alcuni big, gli azzurri sono pronti a dimostrare la loro tenacia in Canada. Questo torneo rappresenta un'opportunità imperdibile per i giovani talenti di mettersi in luce all'interno di un contesto globale in continua evoluzione. Riusciranno a sorprendere? Non perdere il debutto!

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che andrà in scena a Québec City (Canada) da mercoledì a domenica 15 giugno. Gli azzurri incominceranno ufficialmente la stagione dopo aver disputato tre amichevoli, affrontando nell’ordine la Bulgaria (11 giugno), la Germania (12 giugno), la Francia (14 giugno) e l’Argentina (15 giugno). Il Commissario Tecnico avrà a disposizione alcuni titolari di riferimento come il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, il centrale Simone Anzani (capitano). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: Giannelli guida gli azzurri in Canada, assenti alcuni big

