Volley i convocati dell’Italia per il terzo collegiale | rientrano Michieletto e Lavia a breve la Nations League

L'Italia si prepara a conquistare la Nations League di volley con un collegiale che promette grande intensità! Rientrano nel gruppo due talenti, Michieletto e Lavia, pronti a dare il massimo. Questo raduno a Cavalese non è solo un momento di preparazione, ma anche un simbolo della crescente competitività del volley italiano sulla scena internazionale.

Il CT Ferdinando De Giorgi diramerà a breve i convocati per la prima tappa della Nations League, in programma a Québec City (Canada) dall’11 al 15 giugno, ma nel frattempo ha indetto anche un collegiale che si svolgerà a Cavalese (in provincia di Trento) da oggi (martedì 3 giugno) a venerdì 13 giugno. Si tratta del terzo raduno di questa annata agonistica, nella casa in Val di Fiemme si sta costruendo la stagione che culminerà con i Mondiali nelle Filippine a settembre. Rientreranno in gruppo tutti i big che hanno saltato le recenti amichevoli contro Germania e Iran, per godersi qualche giorno di meritato riposo dopo la conclusione della stagione per club: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il libero Fabio Balaso, il centrale Gianluca Galassi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per il terzo collegiale: rientrano Michieletto e Lavia, a breve la Nations League

