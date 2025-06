Volley femminile scatta la Nations League 2025 | il format e il regolamento della competizione

La Nations League 2025 di volley femminile sta per decollare! Con tre tappe preliminari tra giugno e luglio, le squadre si sfideranno in dodici match avvincenti. Ogni settimana una nuova sede, per un’atmosfera sempre diversa e coinvolgente. Questo format innovativo non solo offre spettacolo, ma cattura l’attenzione di milioni di appassionati, riflettendo l’espansione del volley come sport globale. Chi conquisterà la vetta? Non perdere neanche un attimo!

La Nations League 2025 di volley femminile proporrĂ tre tappe preliminari, che ci terranno compagnia tra il mese di giugno e la prima parte del mese di luglio. Ogni Nazionale disputerĂ dodici incontri complessivi: quattro partite per ogni settimana di gioco, per ogni "week" si cambierĂ sede delle sfide. L'assegnazione dei punti è la consueta: tre per il successo per 3-0 o 3-1, due per l'affermazione al tie-break, uno per la sconfitta al tie-break. La prima discriminante nello stilare la classifica sarĂ però il numero di vittorie ottenute e soltanto in caso di paritĂ verranno conteggiati i punti ottenuti.

