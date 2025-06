Volley femminile l’Italia difende il titolo in Nations League Le antagoniste e le difficoltà delle prime partite

L'Italia del volley femminile è pronta a difendere il titolo nella Volleyball Nations League 2025, dopo una stagione trionfale nel 2024. Con il CT Julio Velasco al timone, le Azzurre affrontano avversarie agguerrite e le sfide delle prime partite. Quest'edizione non è solo una competizione, ma un'opportunità per consolidare la leadership mondiale. Sarà interessante vedere se riusciranno a superare le aspettative e mantenere il primo posto nel ranking FIVB!

Tutto è pronto per l’edizione 2025 della Volleyball Nations League femminile. Dopo il trionfo dello scorso anno, l’Italia del CT Julio Velasco si presenta al via della nuova stagione internazionale con l’ambizione di difendere il titolo conquistato nel 2024 e confermare il primo posto nel ranking mondiale FIVB (attualmente con 437,03 punti). La formula del torneo La VNL 2025 si articola su tre settimane intercontinentali, al termine delle quali le prime 7 classificate, insieme alla Polonia, paese organizzatore, accederanno alle Finals di?ód? (in programma dal 23 al 27 luglio). La Polonia, in caso di piazzamento fuori dalle prime otto, entrerà comunque nel tabellone dei quarti con l’ottavo posto garantito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia difende il titolo in Nations League. Le antagoniste e le difficoltà delle prime partite

Leggi anche Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Cosa riportano altre fonti

Sport News: le ultime notizie di oggi; Volley femminile, l’Italia difende il titolo in Nations League. Le antagoniste e le difficoltà delle prime partite; LIVE Italia-Iran 3-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si prendono la rivincita e vincono il Memorial Pasinato; LIVE Italia-Iran 2-3, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli iraniani vincono al tie-break il primo test. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley femminile, la principale missione di Velasco: far coesistere Egonu e Antropova senza invidie

Si legge su oasport.it: La Nazionale italiana di volley femminile può vantare un tesoro tecnico che nessun’altra selezione al mondo ha: due opposte di livello mondiale come Paola ...

Quando gioca l’Italia in Nations League di volley femminile: orari 4-8 giugno, avversarie, tv, streaming

Lo riporta oasport.it: L'Italia incomincerà la propria avventura nella Nations League di volley femminile a Rio de Janeiro (Brasile), dove disputerà le prime quattro partite di ...

Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: ci sono Egonu e Danesi

Scrive it.blastingnews.com: A livello di opposti ci saranno Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Adu Malual, quest'ultima in grande evidenza nelle ultime amichevoli disputate. Infine a ricoprire il ruolo di libero della nazionale ...