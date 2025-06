Volley femminile la principale missione di Velasco | far coesistere Egonu e Antropova senza invidie

Il volley femminile italiano si trova di fronte a una sfida affascinante: far coesistere due stelle come Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Questa dualitĂ rappresenta un'opportunitĂ unica e, al contempo, una prova di abilitĂ per il CT Julio Velasco. SarĂ fondamentale creare un'armonia in campo che esprima il talento di entrambe, in un contesto sportivo sempre piĂą competitivo e orientato alla collaborazione. Chi avrĂ la meglio? La risposta potrebbe scrivere la storia del nostro volley!

La Nazionale italiana di volley femminile può vantare un tesoro tecnico che nessun'altra selezione al mondo ha: due opposte di livello mondiale come Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Un lusso assoluto per il CT Julio Velasco, ma anche un potenziale nodo da sciogliere nella costruzione dell'equilibrio tattico e gerarchico della squadra. Da un lato, Paola Egonu, indiscussa titolare designata: reduce da un'altra stagione ad altissimo rendimento con Milano e forte di uno strapotere fisico senza eguali. La sua capacitĂ di decidere le partite nei momenti cruciali, il suo impatto offensivo devastante e l'esperienza internazionale ne fanno, secondo lo stesso Velasco, "una delle piĂą forti al mondo nel ruolo", al pari di Haak, Boskovic e Vargas.

