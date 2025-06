Volkswagen Maggiolino e Bus | boom di restauri per due icone senza tempo

Il Maggiolino e il Volkswagen Bus, due icone senza tempo, stanno vivendo una nuova giovinezza grazie a un boom di restauri che spopola in tutta Italia. A Milano, appassionati e collezionisti riscoprono il fascino delle auto d'epoca, un trend che racconta l'amore per la storia e l'artigianato. Un’idea affascinante? Ogni restauro è un viaggio nel passato, dove ogni dettaglio racconta una storia unica. Non resta che salire a bordo!

Cresce a Milano e in Italia la passione per il restauro delle due leggende Volkswagen. Il fascino delle auto d’epoca non conosce crisi. In particolare, il restauro Volkswagen Bus e il restauro Maggiolino stanno vivendo una vera e propria rinascita, sia a Milano che nel resto d’Italia. Si tratta di due vetture simbolo del Novecento che, a distanza di decenni, continuano ad attrarre appassionati, collezionisti e neofiti del mondo vintage. Secondo recenti stime, solo in Lombardia circolano migliaia di esemplari di Volkswagen Maggiolino e Volkswagen Bus, molti dei quali necessitano oggi di un restauro completo o restauro conservativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Volkswagen Maggiolino e Bus: boom di restauri per due icone senza tempo

Ne parlano su altre fonti

Volkswagen Maggiolino, la vera storia

Segnala motorbox.com: Lo dimostra il sorprendente sviluppo del Volkswagen bus: spinto dallo stesso piccolo propulsore del Maggiolino, esso diventò davvero famoso. Un altro momento memorabile: l’uscita dalla catena ...

Maggiolino Volkswagen: cinque cose che forse non sai

Scrive autotoday.it: A voi va il nostro grazie. CINQUE COSE CHE FORSE NON SAI SUL MAGGIOLINO VOLKSWAGEN – Abbiamo atteso molti mesi prima di dedicare un articolo colmo di curiosità sul Maggiolino Volkswagen. Tantissimi ...

Volkswagen Maggiolino: addio ad un’icona, oggi verrà prodotto l’ultimo esemplare

motorionline.com scrive: Volkswagen dice addio per sempre ... delle fabbrica in costruzione di armamenti, il Maggiolino è la prima auto a riprendere la produzione. Il boom in America negli anni Sessanta Nel dopoguerra ...