volkswagen 20mila posti di lavoro in meno entro 2030

Volkswagen annuncia un drastico taglio di 20.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030, segnando un cambio epocale nell'industria automobilistica. Questo avviene mentre il settore si adatta all'elettrificazione e alle nuove tecnologie. Un dato interessante? La transizione verso veicoli elettrici potrebbe creare nuove opportunità ma anche sfide per i lavoratori. Come si evolverà il mercato del lavoro in questo contesto di trasformazione?

(Adnkronos) – Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha dichiarato oggi di aver già concordato 20mila tagli di posti di lavoro in Germania entro il 2030, nell'ambito dei suoi sforzi di riduzione dei costi. "Circa 20mila uscite dall'azienda entro il 2030 sono già previste contrattualmente", ha dichiarato il responsabile del personale Gunnar Kilian durante un incontro .

