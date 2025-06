Volkswagen 20mila lavoratori lasciano in anticipo l' azienda

Volkswagen segna un cambio epocale: 20.000 lavoratori lasciano anticipatamente l'azienda, accettando indennità che possono toccare i 400.000 euro. Questo fenomeno non è isolato: riflette la trasformazione dell'industria automobilistica verso la sostenibilità e le nuove tecnologie. Mentre si preannunciano ulteriori tagli entro il 2030, la questione si sposta su come le aziende si stanno ripensando in un mercato in rapida evoluzione. Cambiamenti inevitabili o opportunità

I dipendenti hanno accettato la risoluzione, come reso noto dal Cda di Volkswagen. Le indennità di fine rapporto potranno arrivare fino a 400.000 euro. Previsti altri tagli entro il 2030.

