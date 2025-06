' Voce e silenzio – I riti della settimana santa in Puglia' mostra collettiva fotografica degli studenti di scuola Spaziotempo

Settimana Santa in Puglia: un viaggio emozionante attraverso riti che uniscono sacro e popolare. La mostra collettiva fotografica degli studenti di Scuola Spaziotempo cattura l’essenza di questa tradizione, dove il silenzio si fa voce e le comunità riscoprono la loro identità. Ogni scatto racconta storie di partecipazione e passione, facendo eco a un trend moderno: il ritorno alle radici e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Non perdere questa esperienza unica!

La Settimana Santa in Puglia è un tempo sospeso, in cui il sacro e il popolare si intrecciano in una ritualità densa di emozione, silenzio e partecipazione collettiva. Da Taranto a Molfetta, da Noicattaro a Francavilla Fontana, ogni comunità conserva e rinnova antiche tradizioni che narrano la. 🔗 Leggi su Baritoday.it