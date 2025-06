Vocabolario ragionato per tempi complicati

Al Teatro Dal Verme di Milano, la terza edizione di "Vocabolario Ragionato per Tempi Complicati" si fa portavoce di un messaggio fondamentale: il rispetto e la collaborazione sono le chiavi per affrontare le sfide moderne. In un'epoca in cui il dialogo è più urgente che mai, oggi si celebra l’importanza dell’ascolto reciproco, un passo verso un cambiamento reale. Scopri come storie diverse possano unirci e ispirarci a costruire un futuro migliore!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Uno dei panel è dedicato all’approccio linguistico all'inclusione che viene approfondito nell’intervista di Alessio Viola, giornalista di Sky TG24, a Marco Di Marco, Fondatore dell'Osservatorio del Linguaggio Consapevole. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vocabolario ragionato per tempi complicati

Siamo nel 2025? Sì.Ho 36 anni? Sì (a novembre).Mi vergogno a usare questi volumetti? No!Non si smette mai di imparare #imparare #vocabolario #dizionario@scuola

