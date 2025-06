Vlahovic Atletico Madrid arrivano nuove conferme sull’interesse dei Colchoneros! Svelata la posizione della nuova dirigenza della Juve sul futuro del bomber Ultime

L'Atletico Madrid punta Dusan Vlahovic: le ultime conferme sul suo futuro non possono passare inosservate. La nuova dirigenza della Juventus sta valutando attentamente la situazione, mentre il mercato si infiamma in vista della prossima stagione. In un calcio dove le trattative volano, Vlahovic potrebbe essere il pezzo pregiato che accende la lotta per il titolo. Riuscirà il bomber serbo a lasciare il segno su un palcoscenico internazionale?

Vlahovic Atletico Madrid, conferme sull'interesse! Ultime novità sul futuro dell'attaccante della Juventus. Gli aggiornamenti. Come riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l' Atletico Madrid sta seguendo con attenzione le evoluzioni attorno a Dusan Vlahovic, che con la Juventus ha un contratto fino a giugno 2026. L'uscita di Giuntoli non cambia la posizione del club: senza rinnovo con riduzione dell'ingaggio il giocatore è sul mercato. In prima fila c'è l'Atletico del Cholo Simeone. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

Leggi anche Vlahovic Atletico Madrid, spunta questa opzione a sorpresa in vista dell’estate! Tutti gli aggiornamenti sul serbo - Dusan Vlahovic potrebbe essere al centro di un inatteso sviluppo di mercato, con l'Atletico Madrid che si fa avanti per il serbo.

