Vive solo in mezzo alla strada interviene il sindaco Capraro e chiede senso di responsabilità

In un'epoca in cui la solidarietà diventa un imperativo sociale, il sindaco Orazio Capraro non resta a guardare. La situazione di un uomo in difficoltà, abbandonato all'incrocio tra la vita e la strada, ci interroga su quanto possiamo fare come comunità. Il suo appello al senso di responsabilità non è solo una richiesta, ma un invito a unirci per trasformare il disagio in opportunità di aiuto reale. È tempo di agire!

Il Sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, interviene con una nota ufficiale in merito alla delicata situazione dell’uomo, presumibilmente di origine marocchine, che da diversi mesi staziona in stato di grave disagio nei pressi del supermercato Todis, lungo la via Casilina. L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Vive solo in mezzo alla strada, interviene il sindaco Capraro e chiede senso di responsabilità

