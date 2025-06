' Viva la Vida e viva la Lettura' a Polignano a Mare la prima tappa del Libro possibile 2025 | il programma e gli ospiti

Viva la Vida e viva la Lettura! Polignano a Mare accoglie la prima tappa del Libro Possibile 2025, un festival che celebra le parole e la cultura. Dal 9 al 12 luglio, gli amanti dei libri potranno incontrare autori di fama e partecipare a eventi coinvolgenti. Questo appuntamento è parte di un trend sempre più forte: la riscoperta della lettura come esperienza collettiva. Non perdere l'occasione di immergerti in un mare di storie!

Viva la Vida e viva la Lettura. Il Libro Possibile 2025 torna in Puglia nelle sue storiche sedi di Polignano a Mare, dal 9 al 12 luglio e di Vieste, dal 22 al 26 luglio. Il cartellone estivo della XXIV edizione arriva dopo il successo della tappa di Londra, che a marzo di quest’anno ha segnato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 'Viva la Vida e viva la Lettura', a Polignano a Mare la prima tappa del Libro possibile 2025: il programma e gli ospiti

