Visita guidata | Verona in giallo – Storie oscure tra verità e mistero

Scopri il lato oscuro di Verona con la visita guidata "Verona in giallo – Storie oscure tra verità e mistero" il 7 giugno 2025. Un viaggio affascinante che ti porterà dagli antichi gladiatori alle storie dimenticate, svelando segreti inquietanti della città. In un’epoca dove il thriller sta conquistando sempre più lettori, immergersi in queste narrazioni misteriose ti lascerà senza fiato. Sei pronto a esplorare il brivido della storia?

il 7 giugno 2025. Un percorso da affrontare a sangue freddo, che parte dalle arene dei gladiatori e dai duelli all’ultimo respiro, per poi immergersi nelle pieghe più tragiche e dimenticate della storia di Verona. Riemergono. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Visita guidata: "Verona in giallo – Storie oscure tra verità e mistero"

Leggi anche Paganini Chorus Clarinet, visita guidata al Museo Diocesano a tema musicale e concerto - Il “Paganini Chorus Clarinet”, fondato nel 2008 da Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia, rappresenta un innovativo laboratorio didattico.

Se ne parla anche su altri siti

Visita guidata: "Verona in giallo"

Da veronasera.it: Una lunga linea gialla, spesso tinta di rosso, attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono una storia fatta di delitti efferati e misteri irrisolti: un percorso da affrontare a “sangue ...

Verona Esoterica: visita guidata tra i gironi danteschi dell’occulto

Scrive veronaoggi.it: Oggi, domenica 25 febbraio: Verona Esoterica, una visita guidata tra i gironi danteschi dell’occulto. Oggi, dmenica 25 febbraio alle 14, appuntamento con ‘Verona Esoterica’, alla stazione funicolare, ...

Verona: visita guidata alla Chiesa di San Fermo Minore di Brà

Si legge su touringclub.it: La chiesa di San Fermo Minore di Brà, meglio conosciuta con il nome di chiesa dei Filippini, è un luogo di culto cattolico che sorge nel cuore del centro storico di Verona ... Il tour include una ...