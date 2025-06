Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca residenza storica tra le più esclusive di Sicilia

Domenica 8 giugno, alle 10:30, vivi un'esperienza unica con la visita guidata a Villa Tasca, gioiello siciliano che racconta quasi cinque secoli di storia. Scopri i saloni affrescati e il giardino romantico, simboli di un'eleganza senza tempo. In un’epoca in cui il turismo esperienziale è in forte crescita, questa è l'occasione perfetta per immergersi nella bellezza e nella cultura siciliana. Non perdere l'opportunità di vivere la storia!

Domenica 8 giugno alle 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, residenza storica tra le più esclusive di Sicilia

