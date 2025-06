Visita guidata leggende di Monopoli con attore

Scopri le leggende nascoste di Monopoli in un tour guidato unico, domenica 8 giugno alle 18.30! Un attore ti accompagnerà tra storie affascinanti e aneddoti misteriosi, rendendo ogni angolo della città un palcoscenico. In un’epoca in cui il turismo esperienziale sta prendendo piede, non perdere l'opportunità di vivere la magia di Monopoli come mai prima d'ora. Un viaggio che farà vibrare il tuo spirito esploratore!

Domenica 08 giugno alle 18.30 ti portiamo in un viaggio emozionante nel cuore di Monopoli, tra vicoli intrisi di storia e leggende che riecheggiano tra le onde del mare e le pietre delle mura antiche. La nostra passeggiata guidata sarà tutt'altro che ordinaria, con la guida turistica Arturo Del.

