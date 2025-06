Visita all' Orto botanico e al giardino della biodiversità

Scopri il tesoro verde di Padova! Domenica 8 giugno 2025, unisciti a noi per una visita guidata all'Orto Botanico e al Giardino della Biodiversità, un patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1545. Immergiti in un viaggio di bellezza e conoscenza, dove la natura racconta storie di sostenibilità e protezione ambientale. Un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti della flora e della fauna. **Riscopri la bellezza della biodiversità!**

Orto Botanico e Giardino delle Biodiversità:? Domenica 8 giugno 2025 Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Di proprietà dell'ateneo cittadino, istituito nel 1545, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visita all'Orto botanico e al giardino della biodiversità

Leggi anche Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova - Unisciti a noi per una visita guidata all'Orto Botanico dell'Università di Padova, organizzata dall'associazione Arka.

