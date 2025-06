Visita a palazzo Fizzarotti

Scopri la bellezza di Palazzo Fizzarotti, un gioiello architettonico che racconta storie di arte e lavoro. Domenica 8, alle 18.30, un'opportunità imperdibile per immergersi nella sua storia affascinante, con un tour guidato tra sale in restauro e affreschi rinnovati. Con solo 16€, vivi un'esperienza che va oltre la semplice visita: è un tuffo nel patrimonio culturale italiano. Non perdere l'occasione di ammirare il futuro di un

Domenica 08 ore 18.30 appuntamento speciale VISITA A PALAZZO FIZZAROTTI Costo: 16€ (comprensivi di ingresso e visita guidata) Salone del Camino (sala in restauro) Facciata appena restaurata Salone del Lavoro e delle Arti Salone del Direttorio Bagno.

