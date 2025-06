Vis Pesaro | Preparativi per la Stagione 2025 2026 tra Mercato e Nuove Sfide

La Vis Pesaro è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Giovedì si inaugura ufficialmente la stagione 2025/2026, con l'intento di trasformare le sfide del passato in opportunità per il futuro. In un mercato calcistico sempre più competitivo, i pesaresi puntano a rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni. La curiosità cresce: quali sorprese ci riserverà questa nuova annata? Non perderti i dettagli!

Avere un occhio sul passato per aprire una luminosa porta sul futuro. È questo l’obiettivo in casa Vis che con la conferenza di giovedì inaugurerà la stagione 20252026. Per continuare a crescere il mercato fornirà ai pesaresi l’opportunità di limare i dettagli, andando a correggere i difetti di rosa emersi nel corso della passata stagione. Prima di concentrarsi sui particolari, però, i biancorossi dovranno sostituire chi andrà sicuramente via per fine prestito. Partendo infatti dalla porta, il ritorno al Pisa di Vukovic lascia vacante il posto da titolare che tuttavia potrebbe essere ereditato da Alessio Pozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro: Preparativi per la Stagione 2025/2026 tra Mercato e Nuove Sfide

